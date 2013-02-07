Şehit Babasının Mezarını 59 Yıl Sonra Buldu

1954 yılında Çanakçı ilçesinde vatani görevini yapmaktayken, ayağı kayması sonucu Çanakçı deresine düşerek boğulan ve şehit olan Kayseri’nin Develi ilçe Jandarma Er Kadir Şaka’nın iki yaşındayken yetim kalan ve bu gün tek çocuğu olan 60 yaşındaki Hatice Tandoğan, ilçeye gelerek İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Kara’yı makamında ziyaret etti.

İlçe kaymakamı Mehmet Fatih Kara’nın girişimleri ve Giresun Valisi Dursun Ali Şahin’in emri ve talimatları ile Şehit Kadir Şaka’nın mezarı ve çevre düzeni yapıldığı öğrenildi.

Şehit babasının mezarını görmeye gelen Hatice ve eşi Kadir Tandoğan ile birlikte Kayseri’den Çanakçı ilçesine getirildiğini belirten Çanakçı Kaymakamı Mehmet Fatih Kara, “İlçemizde misafir ettiğimiz Tandoğan, ailesi kaymakamlık makamında kendisiyle tanışmak isteyen Çanakçılı vatandaşlarımızla buluşma gerçekleştirilmiştir. Burada düzenlenen programın ardından şehidimizin mezarına kalabalık bir vatandaş grubuyla geçilerek anma töreni düzenlenmiştir. 59 yıl sonra gerçekleşen buluşma oldukça duygusal anların yaşanmasına neden olmuştur. İlçe müftülüğü tarafından görevlendirilen İlçe Merkez Camii İmam hatibi Mehmet Dilsiz şehit için hazırlanan anma programında Kuran-ı Kerim ve dualar okunmuştur. Şehit Kadir Şaka’nın kızı Hatice Tandoğan, Kayseri’nin Develi ilçesinden getirdiği toprağı şehit babasının mezarına serpmiştir. Bu hayırlı işe vesile olan başta Giresun Valisi Dursun Ali Şahin’e ve emeği geçen herkese teşekkür eden şehidimizin kızı, Hatice Tandoğan önümüzdeki hafta çeşitli sağlık sorunları sebebiyle ciddi bir ameliyat geçireceğini ve herkesin kendisi dua edilmesini istemiştir. Buradaki programın ardından Sayın Valimiz Dursun Ali Şahin şehidimizin kızını ve eşini makamında kabul ederek duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir” dedi.

Çanakçı Kabristanlığında düzenlenen anma törenine Çanakçı Kaymakamı Mehmet Fatih Kara, İlçe Belediye Başkanı Sebahattin Şenel, Karabörk Belediye Başkanı Ömer Karaman ve vatandaşlar katıldı.