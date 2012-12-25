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Şehit Furkan'ı Ziyaret Ettiler

Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan'ın kabri ziyaret edildi.

Şehit Furkan'ı Ziyaret Ettiler
'2. Hizmet İçi Eğitim Semineri' için gittikleri Nevşehir'den dönen Meşale Derneği Esnaf Komisyonu, Kayseri'nin Talas beldesi Reşadiye Mahallesi’nde bulunan Mavi Marmara Şehidi Furkan Doğan'ın kabrini ziyaret etti.
Mavi Marmara gemisinde şehit edilen 9 kişiden biri de 19 yaşındaki Furkan Doğan'dı. Erkek, kadın ve çocuklardan oluşan 110 kişilik Meşale Derneği yönetici ve üyeleri, Furkan Doğan'ın kabrini ziyaret ederek dua ettiler. Ziyaret sırasında Şehit Furkan Doğan'ın babası da hazır bulundu.
Şehidin kabri başında İmam Hatip Abdulkadir Ateş'in yaptığı duaya Meşale Derneği üyeleri gözyaşlarıyla eşlik etti.
Daha sonra Şehit Furkan Doğan ismi verilen kültür merkezine geçildi.
Hatırlanacağı üzere; dünyanın çeşitli ülkelerinden yüzlerce aktivistin katılımıyla kuşatma altındaki Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan 6 gemiye; Akdeniz bandıralı Mavi Marmara gemisinden 9 aktivist şehit edilmiş, bir kısmı yaralanmış ve gemilerin yolcularıyla birlikte rehin alınması ile sonuçlanmıştı.
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