Şehit İçin Mevlit Okutuldu

Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi’nde okutulan mevlide, Vali Şerif Yılmaz, Garnizon Komutanı Ali Demiral, 12. Hava Üs Komutanı Mehmet Cahit Bakır, Vali Yardımcısı İbrahim Halil Çomaktekin, İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Sosyal İşleri Komisyonu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından mevlide katılanlara etli pirinç pilavı dağıtıldı.
Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından mevlide katılanlara etli pirinç pilavı dağıtıldı.