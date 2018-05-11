Şehit İstihkam Er Suat Özgan Ortaokulu’nda Pilav Şöleni

Şehit İstihkam Er Suat Özgan Ortaokulu okul Müdürü Nahit Tokgöz’ün geleneksel olarak düzenlediği Pilav Şöleni yapıldı.
Mehteran takımı dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen tören sonrasında fen bilimleri sokağı öğrencilerin hizmetine açıldı.
Törene, Türk Eğitim Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muharrem Çolak da katıldı.
Haber: Tuba Köksal
Foto: Metin Yiğit
Mehteran takımı dinletisi eşliğinde gerçekleştirilen tören sonrasında fen bilimleri sokağı öğrencilerin hizmetine açıldı.
Törene, Türk Eğitim Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muharrem Çolak da katıldı.
Haber: Tuba Köksal
Foto: Metin Yiğit