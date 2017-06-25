Şehit komandoları bayramda da unutmadı

1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırının yapıldığı otobüs durağında 40 gün nöbet tutan ve nöbetinin 39'uncu gününü 15 askerini şehit veren tugayın önünde geçiren 63 yaşındaki Kurtoğlu, her ayın 17'sinde durakta askerlerin anısını yaşatmaya devam etti.

Ramazan Bayramı'nda da şehitleri unutmayan Kurtoğlu, bayram namazının ardından saldırının yaşandığı durağa gelerek "Bayram nöbeti" başlattı.

Fevzi Kurtoğlu, AA muhabirine, sabahın erken saatlerinde durağa geldiğini ve şehit 15 asker için buraya 15 Türk bayrağı astığını söyledi.

Şehitlerin anısının her an kalbinde olduğunu vurgulayan Kurtoğlu, "Evimde oturup bayram yapamadım. Evlatlarımın yanına gelip onlarla bayramlaşmak istedim." dedi.

Kayserili vatandaşlarla burada bayramlaştığını vurgulayan Kurtoğlu, şunları kaydetti:

"Buraya gelirken lokum getirdim. Durağı ziyaret gelen vatandaşlarımıza lokum ikram ediyorum. Çocuklar için balon da getirdim. Ben buranın ve şehitlerimizin anısının unutulmaması için çabalıyorum. Ömrüm yettiği sürece bu amaç için gayret edeceğim."

Öte yandan bazı Kayserili vatandaşlar da "Şehitler Durağı"na gelerek dua ediyor.

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