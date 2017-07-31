Şehit Naci Akarsu Caddesi asfaltlanıyor

Talas Belediyesi olarak yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkanı Palancıoğlu, “Asfaltlama, kaldırım çalışması, park bahçe düzenlemesi ve diğer çalışmalara yoğunluk verdik. Kayseri’nin en büyük nüfusuna sahip 65 bin nüfuslu Mevlana Mahallesindeyiz. Şehit Naci Akarsu Caddesi’nin altyapısını geçtiğimiz sene tamamlamıştık. Yolumuz 350 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde. Şuanda sıcak asfaltını yapıyoruz. Asfaltlama çalışması da bugün itibariyle bitmiş olacak. Bir alt sokağımız olan Şehit Fatih Duman’ın adını verdiğimiz sokağımızı da geçtiğimiz aylarda yapmıştık. Buradaki çalışma bitince iki yol uç uca birleşmiş olacak. Ben hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



Talas Belediyesi olarak asfaltlama çalışmalarına hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallerde devam ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Özellikle geçtiğimiz sene bağlık alanlarda Yukarı Mahalle’de, Harman Mahallesi’nde ve eski alanlarda çok büyük çalışmalar yapmıştık. Bu sene yine Erhan Caddesi başta olmak üzere hem asfalt hem de kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Talas Belediyesi olarak vatandaşlarımızın 24 saat hizmetindeyiz.” şeklinde konuştu.

Kurum Haberi



