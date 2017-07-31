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Şehit Naci Akarsu Caddesi asfaltlanıyor

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas’ın en yoğun mahallelerinden olan Mevlana Mahallesi’nde birçok noktada yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Şehit Naci Akarsu Caddesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Palancıoğlu asfalt işçileriyle sohbet ederek onlara dondurma ikram etti.

Şehit Naci Akarsu Caddesi asfaltlanıyor
Talas Belediyesi olarak yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyleyen Başkanı Palancıoğlu, “Asfaltlama, kaldırım çalışması,  park bahçe düzenlemesi  ve diğer çalışmalara yoğunluk verdik. Kayseri’nin en büyük nüfusuna sahip 65 bin nüfuslu Mevlana  Mahallesindeyiz. Şehit Naci Akarsu Caddesi’nin altyapısını geçtiğimiz sene tamamlamıştık. Yolumuz 350 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde. Şuanda sıcak asfaltını yapıyoruz.  Asfaltlama  çalışması da bugün itibariyle bitmiş olacak. Bir alt sokağımız olan Şehit Fatih Duman’ın adını verdiğimiz sokağımızı da geçtiğimiz aylarda yapmıştık. Buradaki çalışma bitince iki yol uç uca birleşmiş olacak. Ben hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
 
Talas Belediyesi olarak  asfaltlama çalışmalarına hem şehir merkezinde hem de  kırsal mahallerde devam ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu,  “Özellikle geçtiğimiz sene bağlık alanlarda Yukarı Mahalle’de, Harman Mahallesi’nde ve eski alanlarda çok büyük çalışmalar yapmıştık. Bu sene yine Erhan Caddesi başta olmak üzere hem asfalt hem de kaldırım çalışmalarımız devam ediyor.  Talas Belediyesi  olarak vatandaşlarımızın 24 saat hizmetindeyiz.” şeklinde konuştu.
Kurum Haberi
 
 
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