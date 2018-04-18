Şehitler anısına fidanlar toprak ile buluştu

Etkinlik hakkında bilgi veren Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Ahmet Kuzu, burada şehitlerin anısına toplandıklarını ve 10 bin fidanı toprak ile buluşturacaklarını söyledi. Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Dt. Ahmet Kuzu: “Bugün burada anlamlı bir etkinliği hayata geçiriyoruz. Şehitlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz ancak biz kendi üzerimize düşen küçük de olsa yapmak istiyoruz. Buradan hareket ederek bütün personelimiz ile gönüllü olarak buraya gelerek şehitlerimiz anısına 10 bin fidan dikimi için bir planlama yaptık. Bunun başlangıcını burada yapıyoruz. Bu vesileyle bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İçtenlikle buraya gelip bütün kalpleriyle burada etkinliğe katıldılar.” diye konuştu.

Etkinlik hatıra ormanında İstiklal Marşı'nın dizelerinin okunması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.