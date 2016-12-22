Şehitlerimizi yarın uğurlayacağız Fırat Kalkanı Operasyonunda El Bab’da şehit olan Osman Çelik ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya'nın bugün defnedilmesi bekleniyordu. Ancak hava muhalefeti nedeniyle defin işlemlerinin yarın cuma namazı sonrasında gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Kayseri Valiliği tarafından daha önce verilen bilgiye göre Şehitlerimiz Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya bugün İkindi namazını (15.07) müteakip, Kalem Kırdı Camii'nde kılınacak ve cenaze namazının ardından, Garnizon Şehitliğinde defnedilecekti. Valilikten yapılan son açıklama ise şöyle, "Şehitlerimiz Piyade Uzman Çavuş Osman Çelik ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya’nın cenazeleri 23.12.2016 Cuma günü Cuma namazı sonrası Kalem Kardı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Garnizon Hava Şehitliği’ne defnedilecektir."



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