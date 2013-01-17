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Şeker Davasında 2 Tahliye

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan davanın görülmesine devam edildi.

Şeker Davasında 2 Tahliye
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Şeker Fabrikası'ndaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili açılan davanın görülmesine devam edildi. Yapılan duruşmada, mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Vedat Ali Özışık'ın kardeşi Cengiz Özışık ile avukat Atilla Ersoylu'nun tahliyesine karar verdi.
Mahkeme heyeti ayrıca, Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu eski Başkanı Vedat Ali Özışık ile kardeşi Savaş Özışık'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı 3 ay sonraya erteledi.  ( Haber Merkezi)
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