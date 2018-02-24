Şeker Fabrikaları Afrin kadar önemli!

Ülke genelinde 14 Şeker Fabrikası’nın satışa çıkarılmasına farklı kesimlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Alınan kararı yanlış bulan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu; bu tutumun pancar çiftçisini bitireceğini savundu.

Attığı twitler

Genel Başkan Karamollaoğlu kararla ilgili görüşlerini twitter aracılığıyla şu şekilde aktardı:

“Afrin, Türkiye’nin millî meselesidir. Ama bu fabrikalar en az Afrin kadar milli ve Afrin kadar önemlidir. Bu ülkede tütün üretiminden 300 bin aile ekmek yiyordu. Tekel’i özelleştirip tütün üretimini bitirdiler. Milleti Amerikan sigarasına mahkum ettiler. Şimdi aynı şeyi şekerde yapıyorlar. Şeker fabrikalarını özelleştirip pancar üreticisini de bitirecekler. Nakliyecisini, çapacısını, mevsimlik işçisini, küspecisini, gübrecisini, hayvancısını, fabrika da çalışanını da kattığınızda doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 10 milyon kişiyi ilgilendiren bir sektör. Son Fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde, 'Beyaz AK Partili Adam,' beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacaklar. Türkiye’de adalet yaralı; dış politika yaralı; eğitim sistemi yaralı; ekonomi yaralı. Peki bu yaraları sarması gereken iktidar ne yapıyor? Yangından mal kaçırır gibi elde kalan son fabrikaları da satışa çıkarıyor. Mirasyedi evlat gibi Milli Görüş’ün yaptığı fabrikaları teker teker elden çıkarıyor. Bilindiği gibi; Afyon, Alpullu, Bor, Çorum, Elbistan, Erzincan, Burdur, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat ve Muş şeker fabrikaları satılacak. Peki bunları niçin satıyorlar? Daha fazla pancar ekilsin, daha fazla şeker üretilsin diye mi? Fabrikaları yenileyip ülke ekonomisine daha fazla katkısı olsun diye mi? Hayır! Bunların özelleştirilmesinin tek bir sebebi var: Rant.”

Kurum Haberi



