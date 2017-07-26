Şeker-İş Kayseri Şubesi Genel Kurula damgasını vurdu

225 delegenin oy kullandığı Genel Kurulunda Şeker-İş Sendikası Genel Başkanlığına yeniden seçilen İsa Gök’ün yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; Genel Sekreter Fevzi Şengül, Genel Mali Sekreter İlhan Özyurt, Genel Eğitim Sekreteri Gengiz Ünder, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Murat Taşlıyurtoldu.

Türkiye genelinde bin 167 üye gıda ve şeker iş kolunda en çok üyesi bulunan Şeker-İş Kayseri Şubesi, Genel Kurula Kayseri Şubesi 20 delege ile katılmış olup yapılan seçimler sonrasında Şeker -iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı da üst kurul delegesi oldu.

Genel kurulda konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök; 2002'den beri şeker pancarının iç pazardaki payının, mısır şurupları ve yüksek yoğunluklu tatlandırıcılardaki olağanüstü büyüme nedeniyle yüzde 75'ten yüzde 55'e gerilediğini söyledi. Türkiye'nin nişasta bazlı şeker kotalarını, pancardan şeker üreten ülkeler seviyesine indirmesi gerektiğine dikkat çeken Gök, yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ve son yıllarda artan glikoz ithalatının önüne geçilmesinin de zaruri olduğunu sözlerine ekledi.