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Şeker Kutusunda Uyuşturucu Sevkiyatı

Kayseri’de, şekerleme kutusunda uyuşturucu nakli yapan üç sanığa 8’er yıl hapis cezası verildi.

Şeker Kutusunda Uyuşturucu Sevkiyatı
Kayseri Adliyesi 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar D.Ç., U.T. ve İ.B, 'uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu nakletmek' suçundan yargılandı. Tutuklu sanıklardan D.Ç, mahkemeye verdiği ifadesinde, “Bir iş yapalım dedik, elimize gözümüze bulaştırdık. Bu zamana kadar kimseyle uyuşturucu ticareti yapmadım. Adaletinize sığınıyorum” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda sanıklar D.Ç., U.T. ve İ.B.’ye ‘uyuşturucu ticareti yapma ve uyuşturucu nakletmek’ suçundan 8’er yıl hapis ve 16’şar bin lira adli para cezası verdi. (iha)
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