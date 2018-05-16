Şeker’de endüstriyel hassas tartım sistemleri eğitimi Kayseri Şeker, sürdürdüğü başarılı çalışmalarını, gelişen yeni sistemleri teknik personele tanıtarak daha da ileriye götürmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda yaklaşık 250 teknik personele, saha cihazları, Laboratuvar ve Proses Ölçü Kontrol Ürün Grupları, hassas tartım cihazları tanıtım ve eğitimi verildi.

Üretkenliği, kaliteyi, standartlarla uyumluluğu ve güvenliği birleştiren Kayseri Şeker, Mükemmel Kalite Kontrol sistemleri sayesinde güvenilir üretim yapmaya devam ediyor. Şeker Pancarı Kampanya döneminde Pancar çiftçisine eksiksiz bir çözüm sunmak amacıyla Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası çalışanlarına, Mettler Toledo Türkiye ekibi tarafından yapılan seyyar tır içinde konulan sistemlerin tanıtımı da yapıldı.

Kurum Haberi

