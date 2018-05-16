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Şeker’de endüstriyel hassas tartım sistemleri eğitimi

Kayseri Şeker, sürdürdüğü başarılı çalışmalarını, gelişen yeni sistemleri teknik personele tanıtarak daha da ileriye götürmeyi hedefliyor.

Şeker’de endüstriyel hassas tartım sistemleri eğitimi
Bu kapsamda yaklaşık 250 teknik personele, saha cihazları,  Laboratuvar ve Proses Ölçü Kontrol Ürün Grupları, hassas  tartım cihazları tanıtım ve eğitimi verildi.
Üretkenliği, kaliteyi, standartlarla uyumluluğu ve güvenliği birleştiren Kayseri Şeker, Mükemmel Kalite Kontrol sistemleri sayesinde güvenilir üretim yapmaya devam ediyor. Şeker Pancarı Kampanya döneminde  Pancar çiftçisine  eksiksiz bir çözüm sunmak amacıyla Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikası çalışanlarına, Mettler Toledo Türkiye  ekibi tarafından yapılan seyyar tır içinde konulan sistemlerin tanıtımı da yapıldı.
Kurum Haberi
 
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