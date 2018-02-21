Şekerde zehir çıkmadı

İki günden bu yana bazı medya organlarında yer alan, şeker fabrikalarında fazla miktarda formalin maddesi kullanıldığı ve dolayısıyla şekerin zehirli olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili yanlış anlaşılma nedeni; haberlerde yer alan, 100 bin ton pancar için 20 ton formalin kullanılabileceğine dair bilgi hatası idi.



19.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullanılan tüm faaliyetleri denetimi kapsamına alan Sayıştay’ın ilgili raporuna göre aslında, 100 tonda 2 kilogram ve dolayısıyla 100 bin tonda 2 tonu geçmeyecek şekilde formalin maddesi kullanılabileceği belirtildi.

Türkiye Şeker Fabrikalarına (Türk Şeker) bağlı kamuya ait bütün şeker fabrikaları incelendiğinde, fabrikaların, Sayıştay’ın belirlediği miktarın neredeyse 10’da 1’ini kullandığı; dolayısıyla halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir durumun ortaya çıkmadığı görüldü. Yine, formalin kullanımı ile ilgili olarak Ankara, Elazığ, Erzincan, Eskişehir’deki fabrikaların ancak yasal olarak belirtilen 100 bin tonda 2 ton formalin kullanımı seviyesine ulaştığı, zaten bunun insan sağlığını etkilemeyecek düzeyde olduğu belirtildi.



Formalhedit (formalin) nedir?

Renksiz ve keskin kokuludur formalin maddesi dezenfektan olarak ve biyolojik numunelerin saklanmasında tercih edilir. İlaç sanayiinde, ahşap malzemeleri imalatında, tarım ve hayvancılıkta, hastanelerde sterilizasyonda da kullanılan bu madde, şeker fabrikalarında da şeker pancarının çürümemesi için kullanılır.