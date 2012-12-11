Selzedelere Yardım

Selden en çok zarar gören Koyuncu ve Akdeniz mahallelerindeki ailelere yardım eli uzatan dernek yapılan yardımların sadece yatak, baza ve battaniyeden ibaret olmadığını bu zamana kadar ailelere gıda ve giyecek yardımlarının da yapıldığını belirtti.

Selden zarar gören ailelere yardımların devam edeceğini belirten Kimse Yok mu Derneği Mersin Gönüllüsü İbrahim Özbakır, “Daha önceden durumlarını tespit ettiğimiz sel mağduru 30 aileye yatak, baza ve battaniye yardımı yapıldı. Bize başvuruda bulunan ailelerden 30 tanesine yardımda bulunabildik. Gönül isterdi ki burada selden etkilenen bütün ailelere yardım yapalım. Burada 400 aile selden etkilenmiş durumda. Bunların hepsine yardım edilmesi gerekir” dedi.

Yapılan yardımların Konya ve Kayseri’den geldiğini ifade eden Özbakır konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizde kayıtlı ve durumu gerçekten kötü olan 60 aile var. Onlara da diğer bir zamanda yardımlarımız devam edecek. Erdemli Belediyesi bize yardımları dağıtmada ve ulaştırmada yardım ediyor. Kamyon tahsis ederek merkezden gelen yardımları ilçeye taşımamızda yardımcı oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz. Kimse Yok Mu Derneği yardımsever vatandaşların yardımlarını ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmak için, canla başla çalışan bir dernektir. Bütün yardımseverleri, ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek için derneğimize bağış yapmaya davet ediyoruz. Allah kimseye böyle afetler vermesin.”