ŞEMDİNLİ'DEN ACI HABER: 3 ŞEHİT

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde askerlerle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmadan önce 2 asker şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bilgisi geldi. Son dakika bölgeden acı haberler gelmeye devam ederken şehit sayısı 3'e yükseldi. Dün akşam saatlerinde de Şemdinli'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olmuştu.

Alınan bilgilere göre, PKK terör örgütünün kış üslenmesine karşı operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin sınırında, Irak’ın kuzeyindeki Kaniraş bölgesinde bir grup teröristle sıcak temasa girdi. Çatışmada 3 asker şehit olurken, bir asker de yaralandı.

BABASINA ACI HABER TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE VERİLDİ:

Şemdinli'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in (25) memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine acı haber ulaştı. 3 yıllık asker olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in şehit olduğu haberi, babası Adnan Çil'e böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Nefroloji Servisi'nde doktor kontrolünde verildi.

Evli ve 1 çocuk babası olan Seyfettin Orkun Çil'in eşi Yeşim Çil'in Kozan ilçesinde sağlıkçı olarak görev yaptığı belirtildi. Şehidin baba ocağına taziye çadırı kurulurken, evin bulunduğu sokağın girişine Türk bayrakları asıldı. Şehidin yarın yapılacak törenin ardından Adana'da toprağa verilmesi bekleniyor.

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Öte yandan Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şemdinli'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun (23) Ankara'daki baba evine ateş düştü.

El bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Şener (46) anne Nurten (42) ve kardeşleri Deniz (20) ile Hatice (16) Muratoğlu gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Muratoğlu'nun evinin bulunduğu Kamil Kadın Apartmanı ve cadde Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularıyla dolup taştı.Ankara Büyükşehir Belediye ve Altındağ Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu. Muratoğlu'nun cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.



Kaynak:İnternethaber.com