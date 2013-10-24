Şempanzenin Firarı Kısa Sürdü

Kayseri'deki Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Hayvanat Bahçesi sakinlerinden 'Davut' isimli 15 yaşındaki erkek şempanze, hayvanat bahçesinden dışarı kaçtı. Firari şempanze, Hayvanat Bahçesi görevlileri tarafından kısa sürede uyuşturularak yakalandı. Hayvanat Bahçesi'nin yaramaz şempanzesi Davut'un, hayvanaat bahçesinde bulunan 90 adet kameraya yakalanmadan firar etmesi dikkat çekti. Bu arada kameraların nereyi kaydettiği de merak konusu oldu.

Şempanzenin Hayvanat Bahçesi'nden firarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Ali Üstünel, firar eden şempanzenin, Ankara'daki Atatürk Orman Çiftliği'nden arkadaşı 'İdris' ile birlikte getirildiğini ve diğer maymun cinsi hayvanlarla birlikte kendilerine ayrılan bölüme yerleştirildiğini kaydetti. Üstünel, ''Kış aylarında da vatandaşlarımızın hayvanlarımızı görebilmesi için kışlık bölümlerini hazırladık. Vatandaşlarımız, burada kalan hayvanlarımızı kafes ve camlı bölge arkasından izleyebiliyorlar. Meraklı ve aşırı hayvan sevgisi taşıyan bir vatandaşımızın, bakıcıların geçtiği koridorun sürgünü açtığını ve bu fırsatı değerlendiren Davut'un da dışarı çıkarak firar olayının gerçekleştiğini düşünüyoruz. Firar olayı gerçekleşir gerçekleşmez, hayvanat bahçesindeki veteriner, bakıcı ve görevli arkadaşlarımız, hemen olaya müdahale ettiler ve hayvanat bahçemizin hemen dışında şempanzeyi yakaladılar'' diye konuştu.

Hayvanat Bahçesinde 100'ün üzerinde türden 2 bin 700 hayvanın barındığını dile getiren Üstünel, buradaki hayvanların en iyi şekilde bakımının yapıldığını, zaman zaman istenmeyen olayların da yaşandığını belirterek, ''Bu olaydan sonra bazı durumları gözden geçireceğiz ve böyle bir olayın tekrar etmemesi için gerekli önlemleri alacağız'' dedi.

Üstünel, firari şempanzenin kısa sürede yakalandığını belirterek, ''Firar olayı gerçekleşir gerçekleşmez, hemen görevli arkadaşlarımız çalışma başlattılar ve şempanzemiz, hayvanat bahçemizin hemen dışında görevli arkadaşlarımız tarafından uyuşturucu atılarak etkisiz hale getirildi. Bu arada hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi için de gerekli tedbirler alındı. Uyutulan şempanze daha sonra sedye ile hayvanat bahçemize getirilerek gerekli çalışmalar yapıldı'' ifadelerini kullandı.

Firari şempanze 'Davut' kafesinde gayet mutlu bir şekilde bakıcısıyla oyunlar oynuyor. Bakıcısının, kafesindeki bir cismi vermesi, kendi etrafında dönmesi ve öpücük vermesi gibi emirlerini harfiyen yerine getiren Davut'un, açık bulduğu kapıdan çıkarak istediği yere gidebilecek zekaya sahip olduğu da ifade edildi. Hayvanat Bahçesi'nde 90 civarında kamera bulunduğu ve bu kameraların hiçbirisine firar olayının yansımadığı da bildirildi.