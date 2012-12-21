Semt Pazarları Denetlendi

Başkan Bekir Yıldız, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın semt pazarlarına bir standart kazandırmak amacıyla yayınladığı 5957 Sayılı yönetmeliği uygulamanın hem esnaf hem de tüketiciye önemli kazançlar sağlayacağının altını çizerek,” İlgili yönetmeliği uygulamak için çalışmalara başladık. Biz alıcı ve satıcının en iyi şartlarda buluşmasını istiyoruz. Sağlıklı ve ekonomik fiyattaki ürünleri alacak tüketiciyle çok miktarda ürünü daha ekonomik fiyattan satarak kazanç elde edecek esnafı mutlu etme gayretindeyiz” dedi.

5957 Sayılı yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili olarak kurulan Komisyon Başkanı Esat Öztürk,” Belediye, Emniyet, Bilim, Sanayi Ticaret, Sağlık ve Tarım İl Müdürlükleriyle, Meyve-Sebzeciler Odası, Ziraat Odası, Tüketici Koruma Derneği’nin üyeleri komisyonu oluşturuyor. Komisyon mevcut pazar yerlerinin gerekli şartlara sahip olup olmadığını denetledi” dedi.

Meyve ve Sebzeciler Odası Başkanı Yasin Boz da yaptığı açıklamada esnaf ve vatandaşın faydasına olan ve 2 tarafı da koruyan yönetimliği mükemmel olarak değerlendirerek memnun olduklarını kaydetti.

Komisyon üyeleri, pazar yerlerinin imar planında belirlenmiş alanlarda kurulup kurulmadığı, kurulmasına belediye meclisinin karar verip vermediği, pazarcı ve üretici satış yerleri düzenlenip düzenlenmediği, zabıta bürosu, çöp toplama yeri, elektronik tartı aletini, ses, aydınlatma ve güvenlik kamera sistemiyle tuvalet olup olmadığı gibi kriterlere göre Kocasinan Belediyesi sınırları içindeki 10 kapalı, 11 açık toplam 21 pazar yerini denetledi.