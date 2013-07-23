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Sendikalardan Kayseri Valisine Ziyaret

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Sendikalardan Kayseri Valisine Ziyaret
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Halil Özdemir, Kayseri’de Hak-İşe bağlı Sendikaların Başkanları ile Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyarette bulundu. Görüşme de Özdemir, Kayseri’de 5 Şube Başkanlığına bağlı yaklaşık 15 bin üyelerinin bulunduğunu ve şube başkanları ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi.
Ziyaretten memnuniyetini belirten Vali Düzgün’de Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların çalışmalarında başarılar diledi.
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