Sendikalardan Kayseri Valisine Ziyaret

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Halil Özdemir, Kayseri’de Hak-İşe bağlı Sendikaların Başkanları ile Vali Orhan Düzgün’ü makamında ziyarette bulundu. Görüşme de Özdemir, Kayseri’de 5 Şube Başkanlığına bağlı yaklaşık 15 bin üyelerinin bulunduğunu ve şube başkanları ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Ziyaretten memnuniyetini belirten Vali Düzgün’de Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların çalışmalarında başarılar diledi.