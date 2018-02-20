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Serdar Bostancı sağlığına kavuştu

1996 Türkiye Ralli Şampiyonu ve Ford Rallye Sport Türkiye Takım Direktörü olan Serdar Bostancı, ameliyat edildiği Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde sağlığına kavuştu.

Serdar Bostancı sağlığına kavuştu
Bir organizasyona katılmak için Kayseri’ye gelen Serdar Bostancı’nın Erciyes’te geçirdiği bir kaza nedeniyle sol bacağında ‘tibia ve fibula kırığı’ oluştu. Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından Bostancı’ya yaklaşık 1 saat süren bir operasyon ile ‘intramedüler çivileme tekniği’ ameliyatı uygulandı.
Başarılı geçen operasyon sonrası koltuk değnekleri ile yürüyebilen Serdar Bostancı’nın uygulanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon sonrası yaklaşık 2 ay sonra normal hayatına dönmesi bekleniyor.

İHA

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