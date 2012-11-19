Sergen'i şaşkına çeviren yarışmacı

Yarışmaya Kayseri'den katılan Ersin Çimen adındaki gözleri görmeyen bir yarışmacı, aklından yaptığı matematik işlemleriyle salondakilerden alkış alırken, Sergen'e kendisinin bile hatırlamadığı gollerini bir bir sayında stüdyo adeta şaşkına uğradı.

