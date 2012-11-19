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Sergen'i şaşkına çeviren yarışmacı

Yetenek Sizsiniz yarışmasına Kayseri'den katılan bir yarışmacı, başta Sergen olmak üzere herkesi şaşkına uğrattı.

Yarışmaya Kayseri'den katılan Ersin Çimen adındaki gözleri görmeyen bir yarışmacı, aklından yaptığı matematik işlemleriyle salondakilerden alkış alırken, Sergen'e kendisinin bile hatırlamadığı gollerini bir bir sayında stüdyo adeta şaşkına uğradı.
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