Servis Şoförlerine Eğitim

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda düzenlenen seminere Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmeciler Odası Başkanı Yavuz Ay, Kayseri Büyükşehir Belediye Zabıta Müdürü Abdullah Yazıcı ve çok sayıda servis şoförü katıldı. Seminerde açılış konuşmasını yapan Minibüsçüler ve Servis İşletmeciler Odası Başkanı Yavuz Ay, “Yarıyıl tatilinden sonra Zabıta Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ile sezon sonuna kadar eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz günlerde özellikle federasyonda Ulaştırma Bakanlığımıza bir ziyaretimiz oldu. Bildiğiniz gibi S plakalı araçlarımızla ilgili yaklaşık 2 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve bizim oda olarak ciddi derecede bakanlık mevzuatının olup da itirazımız olan, TÜV kontrolünden geçen servis araçlarımızın belediyeler noktasında tekrar kontrolden geçirilerek bu araçlara uygunluk verilmesi bizce uygun olmamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak da yine TÜV’den geçen servis araçlarında yaş sınırı aranması bize göre pek adaletli ve doğru bir davranış olarak kabul görmüyor. Bunun sebebi bize göre araçlarımız TÜV noktasında şaselerin yıpranma payı ne kadar hesaplandığını biliyorsunuz. Bu kadar hassas ve özel bir şekilde maliyeden geçen araçlarımızda yaş sınırı aranması doğru değildir. Daha sonra gelip bu araçların tekrar belediye denetiminde aynı şekilde geçmesi bize göre uygun değildir. Tabi bunların tamamı mevzuat gereği olduğu için bakanlığın mutlaka karar değişikliği yapması gerekir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Zabıta Müdürü Abdullah Yazıcı ise, “Sizler insanların en değerli, en kıymetli varlıklarını taşıyorsunuz. Kamuoyu bu konuya çok hassas. Kamuoyu bu konuya çok hassas olduğu için bizde Büyükşehir Belediyesi olarak aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Yaptığınız iş gerçekten çok kutsal. Şimdiye kadar epey bir yol kat ettik. Daha önce yaşanan aksaklıkların çoğu giderildi. Bu memnuniyet verici bir durum. Kılık kıyafetimizle ilgili olarak her öğrenci sabah servise bindiğinde kravatı olmayan, sakal tıraşı olmamış, saçı dağınık bir şoförle karşılaştığı zaman bence o günü iyi geçmez. Onun için kılık kıyafetimize dikkat edeceğiz” şeklinde konuştu.