Servisçilerin

Okul servisçileri bu sabah, ortak havuz uygulamasına hesap vermeyen bir firmanın önünde toplandı. Yapılan ihbar sonrasında, olay yerinde herhangi bir tartışma olmaması için polis ekipleri önlem aldı. Servisçiler, ortak bir uygulama olduğunu belirterek, “Bu uygulamaya herkes katılırken ve hesap verirken, bir firmanın hesap ve kitaplarını vermemesi olmaz. Yaklaşık 300 kişinin ekmeği ile bir firma oynayamaz” diye tepti gösterdi.

Kalabalık, firma yetkililerinin diğer servis firmalarındaki yetkililerle görüşmeyi kabul etmesi sonrasında dağıldı. (iha)

