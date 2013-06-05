Sevdiği Kızı Alamayınca İntihara Kalkıştı

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, vatandaşların 12 katlı inşaatın çatısına bir kişinin çıktığı ve intihar girişiminde bulunduğu ihbarını yaptığı öğrenildi.

İhbar sonrasında olay yerine 112, itfaiye ve 155 ekipleri sevk edildi. İntihar girişiminde bulunan kişinin 20 yaşındaki S.S. olduğu ve sevdiği kızı ailesinin vermemesi sonrasında bunalıma girdiği bildirildi.

Polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonrasında S.S. arkadaşlarının da araya girmesiyle çatıdan indirildi.

Polis otosuna bindirilen S.S.’nin doktor kontrolünden geçirildikten sonra hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. (iha)

