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“Sevgili Doktor” beğenildi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Sevgili Doktor" adlı oyun Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi. Tiyatro severler Şehir Tiyatrosu’nu tamamen doldurdu.

“Sevgili Doktor” beğenildi
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri "Sevgili Doktor" adlı oyunla devam etti. Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi.
Neil Simon uyarlamasıyla Anton Çehov'un kısa oyun ve öykülerinden yola çıkılarak yazılan "Sevgili Doktor" Tiyatro Lika oyuncuları tarafından sahneye konuldu. Oyunda birbirinden bağımsız altı öykü canlandırıldı.
Oyunda, insan hakları, sınıfsal ayrım, sömürü gibi konulara mizahi bir dille yaklaşıldı.
Kurum Haberi
 
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