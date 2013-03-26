Sevgilisi İntahar Eden Genç Tutuklandı

Önceki gün gece Talas ilçesinde 10 aydır birlikte yaşadıkları öğrenilen 20 yaşındaki Z.D.Ç. ile 21 yaşındaki Ö.A. arasında tartışma çıkmış ve Z.D.Ç. sevgilisine ait olan ruhsatsız tabanca ile başına ateş ederek intihar etmişti.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.A., hakkında yapılan soruşturma sonrasında dün adliyeye çıkarıldı. Ö.A., ifadesinin alınmasından sonra "ölüme sebebiyet vermek" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (iha)

