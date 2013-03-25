Sevgilisiyle Tartıştı, İntihar Etti

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde meydana gelen olayda 10 aydır birlikte yaşayan Z.D.Ç. (20) ile sevgilisi Ö.A.(21) arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sonrasında Z.D.Ç.'nin sevgilisine ait ruhsatsız tabanca ile kendi kafasına ateş ettiği bildirildi.



Olay sonrasında 112 acil servis ekiplerini çağıran Ö.A, sevgilisini 4. kattaki daireden kucağına alarak aşağıya kadar indirdi. Apartman girişinde ekipler tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Z.D.Ç. hayatını kaybetti.



Z.D.Ç.'nin hayatını kaybetmesi üzerine Ö.A. sinir krizleri geçirirken, polis olay yerinde inceleme yaptı.



Gözaltına alınan Ö.A.'nın emniyet müdürlüğünde sorgusu yapılırken, başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. (iha)



