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SEYFALİ’DEN 15 VEKİLE ŞİİR

“Seyfali” mahlasıyla şiirler yazan yazarımız Mehmet Türkmen, CHP’li 15 Milletvekilinin partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesini konu alan “Hülleye Buyur” adlı bir şiir yazdı.

SEYFALİ’DEN 15 VEKİLE ŞİİR
Kayseri’de yaşayan 73 yaşındaki Şair Mehmet Türkmen (Seyfali), İYİ Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimlere girebilmesi için CHP’li 15 milletvekilin partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesini hicveden Hülleye Buyur” adlı şiiri kaleme aldı.
Seyfali’nin yazdığı hiciv şu şekilde:
 
Hülleye buyur!
 
Hülle nikâhını ABD kıydı
On beş vekilli de mehirden saydı
Hocası nikaha noktayı koydu
Etme hoca etme nikah geçersiz
Bıraktın damadı gözleri fersiz
 
Sakalı dizinde şahidi oldu
Şahitlik adına acep ne aldı?
Damadı taş ile ırmağa saldı
Etme hoca etme nikâh geçersiz
Bıraktın damadı gözleri fersiz
 
Düzmece nikâha hiledir derler
Damat da gelin de durmadan terler
Çerezi koymadın acep ne yerler?
Etme hoca etme nikâh geçersiz
Bıraktın damadı gözleri fersiz
 
 İngiliz dostları nikâhta yoktu
Fransız aklı da fitneyi soktu
Alman şansölyesi yumruğu çaktı
Etme hoca etme nikâh geçersiz
Bıraktın damadı sözleri fersiz
 
Seyfali ne desin hilebazlara?
Özenip yüzüyor gölde kazlara
Yerleri bulunmaz iyi sözlere
Etme hoca etme nikah geçersiz
Bıraktın damadı gözleri fersiz
 
Kayseri Gündem
 
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Mehmet Şükrü Baş 54 dakika önce

şiir değil tam bir zırva

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