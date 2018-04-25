SEYFALİ’DEN 15 VEKİLE ŞİİR

Kayseri’de yaşayan 73 yaşındaki Şair Mehmet Türkmen (Seyfali), İYİ Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimlere girebilmesi için CHP’li 15 milletvekilin partisinden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesini hicveden “Hülleye Buyur” adlı şiiri kaleme aldı.

Seyfali’nin yazdığı hiciv şu şekilde:



Hülleye buyur!



Hülle nikâhını ABD kıydı

On beş vekilli de mehirden saydı

Hocası nikaha noktayı koydu

Etme hoca etme nikah geçersiz

Bıraktın damadı gözleri fersiz



Sakalı dizinde şahidi oldu

Şahitlik adına acep ne aldı?

Damadı taş ile ırmağa saldı

Etme hoca etme nikâh geçersiz

Bıraktın damadı gözleri fersiz



Düzmece nikâha hiledir derler

Damat da gelin de durmadan terler

Çerezi koymadın acep ne yerler?

Etme hoca etme nikâh geçersiz

Bıraktın damadı gözleri fersiz



İngiliz dostları nikâhta yoktu

Fransız aklı da fitneyi soktu

Alman şansölyesi yumruğu çaktı

Etme hoca etme nikâh geçersiz

Bıraktın damadı sözleri fersiz



Seyfali ne desin hilebazlara?

Özenip yüzüyor gölde kazlara

Yerleri bulunmaz iyi sözlere

Etme hoca etme nikah geçersiz

Bıraktın damadı gözleri fersiz



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