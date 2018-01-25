SEYFALİ’DEN “ZEYTİN DALI” GÜZELLEMESİ

Türkmen’in, halen başarıyla süren “Zeytin Dalı” operasyonuyla ilgili kaleme aldığı son şiiri şöyle;Azez’den bakınca Afrin görünürTürkün sopasıyla terör sürülürSanmayın Mehmet’im bir gün yorulurTürk’ün sopasıyla terör sürülürArdında ABD olmuş, fark etmezAvrupa itini korkmazsa atmazBenim Mehmet’ime gücünüz yetmezTürk’ün sopasıyla terör sürülürABD eline verse de silahGeçecek başına kapkara külahDerisi yüzülüp olunca malakTürk’ün sopasıyla terör sürülürİtin kuyruğuna takılan ittirAsalak yaşayan hayvan da bittirSizi besleyen de belirsiz süttürTürk’ün sopasıyla terör sürülürTerörist olana adam denmiyorAdam meclisine alıp konmuyorAklı başındaki insan kanmıyorTürk’ün sopasıyla terör sürülürSizleri bitirmek bize farz olduYumruk tepenize balyoz, gürz olduSize özenene haller feyz olduTürk’ün sopasıyla terör sürülürSizi besleyenler dersini alsınİsterse toplanıp hepsi bir gelsinKuzey Irak’taki aklında kalsınTürk’ün sopasıyla terör sürülürİçerde fanatik taraftar bittiAkıl hocanız da uzağa gittiPensilvanya’dan da yerini tuttuTürk’ün sopasıyla terör sürülürDaha önceleri niceler geldiEge’nin dibinde yerini aldıSadece geride adları kaldıTürk’ün sopasıyla terör sürülürGülbaba yolundan gülüp geliyorÖnüne çıkanın canın alıyorSenin ağaların bunu biliyorTürk’ün sopasıyla terör sürülürUyarı verildi anlamadınızSöylenen sözleri dinlemedinizBasit aklınızca tınlamadınızTürk’ün sopasıyla terör sürülürAğa babaların kuyruğu diktiEl pençe divanda önüme çöktüYiyince balyozu çakmaklar çaktıTürk’ün sopasıyla terör sürülürZeytin dalı uzatıldı bilmedinBaşına gelenden bir ders almadınGerçekleri kör idin de görmedinTürk’ün sopasıyla terör sürülürFırat Kalkanı’nı bakıp görmedinBaşına gelenden halin sormadınYanlış kararından geri dönmedinTürk’ün sopasıyla terör sürülürYüz elli dolarlık tetikçisin senBatmaya yönelik bitikçisin senVatanı olmayan batakçısın senTürk’ün sopasıyla terör sürülürAyının inine girsen çıkarsınZamanı gelince candan bıkarsınBağışlanmak için dizde çökersinTürk’ün sopasıyla terör sürülürSana Afrin’i de dar edeceğimSana yaşamayı zor edeceğimBütün hayatını çöl edeceğimTürk’ün sopasıyla terör sürülürSeyfali daha çok yazmak isterdiArdında olanlar itlik gösterdiKanına göz dikmiş pire, bitlerdiTürk’ün sopasıyla terör sürülür