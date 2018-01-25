SEYFALİ’DEN “ZEYTİN DALI” GÜZELLEMESİ

Türkmen’in, halen başarıyla süren “Zeytin Dalı” operasyonuyla ilgili kaleme aldığı son şiiri şöyle;
TERÖR SÜRÜLÜR
Azez’den bakınca Afrin görünür
Türkün sopasıyla terör sürülür
Sanmayın Mehmet’im bir gün yorulur
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Ardında ABD olmuş, fark etmez
Avrupa itini korkmazsa atmaz
Benim Mehmet’ime gücünüz yetmez
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
ABD eline verse de silah
Geçecek başına kapkara külah
Derisi yüzülüp olunca malak
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
İtin kuyruğuna takılan ittir
Asalak yaşayan hayvan da bittir
Sizi besleyen de belirsiz süttür
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Terörist olana adam denmiyor
Adam meclisine alıp konmuyor
Aklı başındaki insan kanmıyor
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Sizleri bitirmek bize farz oldu
Yumruk tepenize balyoz, gürz oldu
Size özenene haller feyz oldu
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Sizi besleyenler dersini alsın
İsterse toplanıp hepsi bir gelsin
Kuzey Irak’taki aklında kalsın
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
İçerde fanatik taraftar bitti
Akıl hocanız da uzağa gitti
Pensilvanya’dan da yerini tuttu
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Daha önceleri niceler geldi
Ege’nin dibinde yerini aldı
Sadece geride adları kaldı
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Gülbaba yolundan gülüp geliyor
Önüne çıkanın canın alıyor
Senin ağaların bunu biliyor
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Uyarı verildi anlamadınız
Söylenen sözleri dinlemediniz
Basit aklınızca tınlamadınız
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Ağa babaların kuyruğu dikti
El pençe divanda önüme çöktü
Yiyince balyozu çakmaklar çaktı
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Zeytin dalı uzatıldı bilmedin
Başına gelenden bir ders almadın
Gerçekleri kör idin de görmedin
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Fırat Kalkanı’nı bakıp görmedin
Başına gelenden halin sormadın
Yanlış kararından geri dönmedin
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Yüz elli dolarlık tetikçisin sen
Batmaya yönelik bitikçisin sen
Vatanı olmayan batakçısın sen
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Ayının inine girsen çıkarsın
Zamanı gelince candan bıkarsın
Bağışlanmak için dizde çökersin
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Sana Afrin’i de dar edeceğim
Sana yaşamayı zor edeceğim
Bütün hayatını çöl edeceğim
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Seyfali daha çok yazmak isterdi
Ardında olanlar itlik gösterdi
Kanına göz dikmiş pire, bitlerdi
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
(Kayseri Gündem)
TERÖR SÜRÜLÜR
Azez’den bakınca Afrin görünür
Türkün sopasıyla terör sürülür
Sanmayın Mehmet’im bir gün yorulur
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Ardında ABD olmuş, fark etmez
Avrupa itini korkmazsa atmaz
Benim Mehmet’ime gücünüz yetmez
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
ABD eline verse de silah
Geçecek başına kapkara külah
Derisi yüzülüp olunca malak
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
İtin kuyruğuna takılan ittir
Asalak yaşayan hayvan da bittir
Sizi besleyen de belirsiz süttür
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Terörist olana adam denmiyor
Adam meclisine alıp konmuyor
Aklı başındaki insan kanmıyor
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Sizleri bitirmek bize farz oldu
Yumruk tepenize balyoz, gürz oldu
Size özenene haller feyz oldu
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Sizi besleyenler dersini alsın
İsterse toplanıp hepsi bir gelsin
Kuzey Irak’taki aklında kalsın
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
İçerde fanatik taraftar bitti
Akıl hocanız da uzağa gitti
Pensilvanya’dan da yerini tuttu
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Daha önceleri niceler geldi
Ege’nin dibinde yerini aldı
Sadece geride adları kaldı
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Gülbaba yolundan gülüp geliyor
Önüne çıkanın canın alıyor
Senin ağaların bunu biliyor
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Uyarı verildi anlamadınız
Söylenen sözleri dinlemediniz
Basit aklınızca tınlamadınız
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Ağa babaların kuyruğu dikti
El pençe divanda önüme çöktü
Yiyince balyozu çakmaklar çaktı
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Zeytin dalı uzatıldı bilmedin
Başına gelenden bir ders almadın
Gerçekleri kör idin de görmedin
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Fırat Kalkanı’nı bakıp görmedin
Başına gelenden halin sormadın
Yanlış kararından geri dönmedin
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Yüz elli dolarlık tetikçisin sen
Batmaya yönelik bitikçisin sen
Vatanı olmayan batakçısın sen
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Ayının inine girsen çıkarsın
Zamanı gelince candan bıkarsın
Bağışlanmak için dizde çökersin
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Sana Afrin’i de dar edeceğim
Sana yaşamayı zor edeceğim
Bütün hayatını çöl edeceğim
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
Seyfali daha çok yazmak isterdi
Ardında olanlar itlik gösterdi
Kanına göz dikmiş pire, bitlerdi
Türk’ün sopasıyla terör sürülür
(Kayseri Gündem)