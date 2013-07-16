Seyit Gazi Mahallesi Yenileniyor

Seyitgazi Mahallesinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmaları neticesinde yolların yeniden bakım ve onarımdan geçirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, ''Bu semte yer alan Müze Caddesi ve Ahmed Yesevi Bulvarı ile Gültepe, Kütüphane, Sanat Okulu, Müze geçidi, Eda, Gaziler ve Mahmutpaşa Sokakları ile bunlara bağlantılı tüm yollarda alt yapı çalışması yaptık. Bozulan yollarda yol genişletme ve düzenleme çalışması yapıldı. Seyit Burhanettin Mezarlığın kuzey bölümünde yer alan ve Talas Caddesi ile Ahmet Yesevi bulvarını birbirine bağlayan müze caddesinde yaya yolu, kaldırım ve ücretsiz semt otopark inşa ediliyor. Bu alanda otopark önemli çünkü Güldüoğlu Aile Sağlığı Merkezi yer almaktadır. Yani bir sağlık kuruluşun yolu ve çevresi her zaman açık olmalıdır. Yol genişletme ve çevre düzenleme ile semt otopark yapımı sonrası Seyitgazi Mahallesinin tüm yolları asfaltlanacaktır. Bu çalışma esnasında diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirildi” dedi.

2 cadde ile 6 sokak ve bunlara bağlantılı yollarda 5200 ton asfalt kullanılacağını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulanarak, Seyitgazi Mahallesinde bu yıl adeta yenileneceğini sözlerine ekledi.