Seyrani Kampüsüne Kadın Eli Değdi

Seyrani kampüsünü ağaçlandırma etkinliğine Kaymakam Enver Ünlü, Belediye Başkanı Recep Özkan, Seyrani Ziraat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak, Hüseyin Şahin MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr.Şükrü Su, TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dr.Sema Karaoğlu, Kadın girişimciler ve öğrenciler iştirak etti.

Kaymakam Enver Ünlü, TOBB Kayseri Kadın Girişimcilerinin Develi İlçesine ve Seyrani Kampüsüne gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederek desteklerinin devamını beklediklerini belirtti.

Belediye Başkanı Recep Özkan, Venedik ziyaretinde heyeti bilgilendirenlerin Venedik’in kazıklarının yıllar önce Anadolu’nun orta yerlerinden Erciyes Dağı etekleri ve Kapadokya bölgesinden getirildiğini söylediklerini anlattı. “O zamanlardan başlayan kesme işlemi şimdilere kadar devam etmiştir. şimdilerde ise bu nesiller bizler hep birlikte yeniden ağaç dikme hamlesini başlatmış bulunuyoruz İlçemizin her tarafında ağaç dikme faaliyetlerimiz hızla devam etmektedir” dedi.

Hüseyin Şahin MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şükrü Su, etkinliğe destek veren Kaymakam Enver Ünlü, Belediye Başkanı Recep Özkan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Kırnak, TOBB Kayseri Kadın girişimciler Kurulu adına Başkan Dr. Sema Karaoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür ederek Seyrani Kampüsündeki çevre düzenleme, ağaçlandırma faaliyetleri yanı sıra, Hidayet Tutum Kongre merkezi iç düzenlemeleri ve Dr. Sami Tutum Kütüphane Bölümünü çalışmaları hakkında heyeti bilgilendirdi.

Çalışmaları takdir eden Kayseri Kadın Girişimcileri misafirhane iç donanım ve kitap bağışı kampanyası başlatacaklarını ve bazı toplantılarını da Seyrani kampüsü içerisindeki Kongre merkezinde yapmayı planlayacaklarını belirttiler.