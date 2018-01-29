Seyrani’de kura heyecanı

Bu çerçevede noter huzurunda 8.Etapta yer alan 46 konutun kuralarını çekerek, evlerinin yerlerini belirleyen hak sahiplerinin heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi. Kura çekimine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan, kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında Kayseri’nin yeni yüzü haline gelecek ve Türkiye’ye örnek olacak.” dedi.

Kocasinan Belediyesi, Seyranı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 8. Etapta yer alan 46 konut için 8. Noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirdi. Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgisi ve sempatisiyle karşılaştı.

Yenilenen Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, “Değişim ve dönüşüm kapsamında konutlar çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Bu çerçevede hak sahiplerini evlerine kavuşturmaya devam ediyoruz. Noter huzurunda düzenlediğimiz kura çekiminde, 46 konutun hak sahiplerini belirledik. Projenin içerisinde yapılması gereken sosyal tesisler, yeşil alanlar, okul ve cami gibi sosyal yaşam alanlarını eşzamanlı olarak yapacağız. Özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımızın, daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için daha modern ve daha konforlu konutlar inşa ediyoruz. Şimdiden hak sahiplerine aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve daha konforlu bir yaşam diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki; Kocasinan, kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri’nin yeni yüzü haline gelecek ve Türkiye’ye örnek olacak.” ifadelerini kullandı.

Hak sahiplerine, Seyrani Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında hazırlanan videonun izlettirilmesinin ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Çekilişe katılan vatandaşların heyecanlı ve mutlu oldukları gözlendi. Başkan Çolakbayrakdar’ın kurayla isimlerini çektiği hak sahipleri, daha sonra kendi kuralarını çekerek konutlarını belirledi.

Yeni evlerine kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

(Kurum haberi)

