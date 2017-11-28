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Seyyid Burhaneddin anıldı

Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin Hz., Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen III. Milli Kültür Şurası eylem planı kapsamında vefatının 777. yılında düzenlenen konferansla anıldı.

Seyyid Burhaneddin anıldı
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü İsmet Taymuş, Seyyid Burhaneddin Hz. hakkında çok fazla kaynak bulunmadığını ifade ederek, “Aramızda oturan Emrah Bekçi Hocamızı sizlerle buluşturarak ‘Seyyid Burhaneddin Hz. Kimdir, neler yapmıştır, bu şehrin maneviyatına katkıları neler olmuştur?’ konularında sizlere bilgi aktaracak. Bence yararlı bir konferans, çünkü Seyyid Burhaneddin Hz. ilimizde yaşamış, çok büyük hizmetler yapmıştır. Ancak çok fazla kaynak, kitap yazılmamıştır. Vakıf, dernek kurulmuş ama gerçekten de bu Anadolu coğrafyasında ve diğer ülkelerde bilim adamları çok fazla araştırma yapmamışlar. Halbuki Mevlana Hz. gibi bir şahsiyetin hocası, onu yetiştiren bir kişinin mutlaka çok iyi bilinmesi gerekiyor. O nedenle Emrah hocamız sağ olsun bu konuda çok ciddi bir çalışma yapmış. Seyyid Burhaneddin Hz. her yıl geleneksel olarak ölüm yıldönümünde anarak düşüncelerini, fikirlerini, hizmetlerini anlatan programlar yapıyoruz” diye konuştu.

Taymuş’un konuşmasının ardından Araştırmacı Yazar Emrah Bekçi tarafından Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin Hayatı ve Talebeler’ konulu konferans verildi.
İHA
 
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