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Sıcak havalarda hayvanlara özel serinletme

Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği Kayseri’de, hayvanat bahçesinde bulunan hayvanlar su ile serinletilmeye çalışılıyor.

Sıcak havalarda hayvanlara özel serinletme
Yaz aylarının gelmesi ile beraber Kayseri’de de hava sıcaklıkları arttı. Termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar serinlemek için gölge yerleri tercih ederken, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinin sakinleri de su ile serinletilmeye çalışılıyor.
170 türden 2 bin hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde deve ve lamalar fıskiye ile serinletilirken, sıcaktan bunalan atlarda günün belirli saatlerinde yıkanıyor.
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