Sıcak Yuvamızda Buluşalım Projesi

İftar programı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şerafettin Akyüz, ERÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Abdülhakim Coşkun, Kayseri OSB Yön. Kur. Bşk. Ahmet Hasyüncü, Kayseri Ticaret Odası Bşk. Mahmut Hiçyılmaz, Kayseri Sanayi Odası Meclis Bşk. Nureddin Okandan ve Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımlarıyla gerçekleşti.

Çocukları şehrin önde gelen kanaat önderleri ile bir araya getirerek onlar için rol model oluşturulmasının amaçlandığı projeyi yürüten Kayseri Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü yetkililerin eşliğinde gerçekleşen iftar yemeğinden sonra konuşma yapan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hasyüncü, “Bu mübarek Ramazan ayında düzenlediğimiz iftar yemeği ile siz değerli çocuklarımızla ve dostlarımızla bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Sevgili çocuklarımız, bugün şehir ve ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağlayan, Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden birisi olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesindesiniz. Hadisi Şerifte de belirtildiği gibi İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır. İşte bizlerde Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bu hadisi rehber edinerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizlerin de büyüdüğünüzde çevrenize, şehrinize ve ülkenize fayda sağlayan insanlardan olacağınıza inanıyorum” dedi.