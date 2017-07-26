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Sıcaktan bunalan esnaftan 200 metrelik branda

Son günlerde hava sıcaklığının 39 dereceleri bulduğu Kayseri'de serinlemek isteyen esnaf farklı bir yola başvurdu. 38 dükkânın bulunduğu Sigortacılar ve İş Takipçiler sitesi esnafı sitenin üzerini yaklaşık 10 metre genişliğinde 200 metre uzunluğunda branda ile kapladı.

Sıcaktan bunalan esnaftan 200 metrelik branda
Bunaltıcı sıcaklar tüm ülkede olduğu gibi Kayseri’de de etkisini gösteriyor. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ilginç çözümlere başvuruyor. Bunun son örneği ise Sümer Mahallesi 3. Cadde'de Emniyet Müdürlüğü yanında yer alan Sigortacılar ve İş Takipçiler sitesi esnafından geldi. Site içinde bulunan 32 dükkânda faaliyet gösteren esnaflar kendi aralarında para toplayarak sitenin üzerini branda ile kapladı. Yaklaşık 10 metre genişliğinde, 200 metre uzunluğunda olan branda ile siteye gelen müşterileri ve kendilerini güneşten korumayı başaran esnaflar uyguladıkları yöntem ile bir kez daha ''Kayseri zekâsını'' göstermiş oldu.
Klimalardan tasarruf
Site içinde faaliyet gösteren esnaflardan sigortacı Sezai Özkan bu yöntemin klima kullanımı azalttığı ve tasarruf sağladığını belirtti. Sezai Özkan ''Burada toplam 38 dükkân var. Ortaklaşa karar vererek böyle bir şey yapmaya karar verdik. Bu dükkânlarda oturan herkes kişi başı 40 TL vererek bu brandayı yaptırdık. İlk önce sitenin diğer kısmı yaptırdı. Sonra onların faydasını gördüğünü fark ettik ve bizde yaptık. Gelen müşterilerin serin bir ortamda kalması acısından gayet güzel oldu. Hem de bizlerde klimalardan tasarruf ettik” dedi.
Siteye gelen müşteriler gölge ve serin bir ortamda işlerini yaptırmanın keyfini yaşarken, site esnafının bu zekâsını takdir ettiler.
(İHA)
 
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