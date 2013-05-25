Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Seher Bulvarı’ndaki 14 katlı inşaatta çalışan işçiler sert esen rüzgar nedeniyle ara verirken, K.K. (23) çalışmaya devam etti. Ara verdikten sonra cuma namazına giden işçiler, döndüklerinde K.K.’yi yerde yatar vaziyette gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, genç işçinin hayatını kaybettiği belirledi. K.K.’nin cansız bedeni, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.(iha)
Şiddetli Rüzgar'da İskeleden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Kayseri’de şiddetli esen rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek çalıştığı iskeleden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
25 Mayıs 2013 Cumartesi 14:36
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