Sigara İçerken Balkondan Düştü

Edinilen bilgiye göre Dadaloğlu kasabasında meydana gelen olayda A.K.’nın sigara içmek için balkona çıktığı öğrenildi. A.K.’nın dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğü bildirildi.

Kafasından ve başından ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan A.K.’nın beyin cerrahi yoğun bakım ünitesine alındığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. (iha)

