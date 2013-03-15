Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sigara İçerken Balkondan Düştü

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda, sigara içmek için balkona çıkan bir kişi, dengesini kaybederek düşmesi sonrasında hayati tehlike kaydı ile yoğun bakıma alındı.

Sigara İçerken Balkondan Düştü
Edinilen bilgiye göre Dadaloğlu kasabasında meydana gelen olayda A.K.’nın sigara içmek için balkona çıktığı öğrenildi. A.K.’nın dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğü bildirildi.
Kafasından ve başından ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan A.K.’nın beyin cerrahi yoğun bakım ünitesine alındığı ve olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.