Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sigara Kaçakçılarının Zulasını Polis Patlattı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, araçların özel bölmelerine istiflenmiş vaziyette bulunan 64 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sigara Kaçakçılarının Zulasını Polis Patlattı
Edinilen bilgiye göre, sigara kaçakçılığının önlenmesi için iki ayrı operasyon düzenlendiği öğrenildi. Yapılan operasyonlar neticesinde araçlara yapılan gizli bölmeler içinde faturasız ve bandrolsüz olduğu belirlenen toplam 64 bin 250 adet sigaraya el konulduğu bildirildi.
Operasyonda, M.E.Y., Ş.Z., M.E.N.’nin yakalanarak gözaltına alındığı ve haklarında işlem yapıldığı kaydedildi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.