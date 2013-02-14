Sigara Kaçakçılarının Zulasını Polis Patlattı

Edinilen bilgiye göre, sigara kaçakçılığının önlenmesi için iki ayrı operasyon düzenlendiği öğrenildi. Yapılan operasyonlar neticesinde araçlara yapılan gizli bölmeler içinde faturasız ve bandrolsüz olduğu belirlenen toplam 64 bin 250 adet sigaraya el konulduğu bildirildi.

Operasyonda, M.E.Y., Ş.Z., M.E.N.’nin yakalanarak gözaltına alındığı ve haklarında işlem yapıldığı kaydedildi. (iha)

