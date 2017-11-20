Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sigara ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri'de KOM ekipleri tarafından 8 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda elektronik sigara, elektronik sigara aparatı ve kaçak sigara ele geçirildi.

Sigara ve kaçak sigara operasyonu: 7 gözaltı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1'i ikamet 7'si iş yeri olmak üzere 8 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 94 adet elektronik sigara, 436 adet likit, 588 adet elektronik sigara aparatı, 92 paket kaçak sigara ve 390 paket doldurulmuş makaron ele gecirilirken, 7 kişi de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 7 kişiye 5607 sayılı Kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Soruşturma devam ediyor.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.