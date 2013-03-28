Edinilen bilgiye göre, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından İstanbul, Kayseri, Ankara, Kahramanmaraş ve Tokat’ta silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 23 adreste yapılan aramada değişik markalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca ve bin 504 adet değişik çap ve ebatlarda fişek ele geçirilirken, 43 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 11’i emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. (iha)
Silah Kaçakcılığı Operasyonu: 43 gözaltı
Ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.
28 Mart 2013 Perşembe 13:20
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