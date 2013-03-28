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Silah Kaçakcılığı Operasyonu: 43 gözaltı

Ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Silah Kaçakcılığı Operasyonu: 43 gözaltı
Edinilen bilgiye göre, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından İstanbul, Kayseri, Ankara, Kahramanmaraş ve Tokat’ta silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 23 adreste yapılan aramada değişik markalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca ve bin 504 adet değişik çap ve ebatlarda fişek ele geçirilirken, 43 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 11’i emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. (iha)
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