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Sindelhöyük'te Ağaçlandırma Sürüyor

Kayseri’nin develi ilçesine bağlı Sindelhöyük kasabasında ağaçlandırma çalışmaları sürüyor.

Sindelhöyük'te Ağaçlandırma Sürüyor
Sindelhöyük Belediye Başkanı Hamdullah deringöl, belediye ekiplerinin son bir haftada bine yakın fidan diktiğini belirterek, “Belediye Başkanlık dönemimde yaklaşık on bin ağaç dikildi. Bizim hedefimiz yeşil ve tertemiz bir kasaba bırakmak. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarda altyapı tamamlandı. Ana yol parke yapımı bitti, şimdi ara yollarda parke çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmaları da yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.
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