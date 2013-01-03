Sindelhöyük'te Hummalı Çalışma

Belediye Başkanı Hamdullah Deringöl çalışmaların başından bir an bile olsun ayrılmıyor.

10 bin 076 hektar araziye sahip kasabanın 4 bin hektarlık meskun alanı içerisinde tamamlanan kanalizasyon şebekesi sonrasında yol yapım ve parke çalışmaları sürüyor.

Sindelhöyük Belde Belediye Başkanı Hamdullah Deringöl; 2012 yılında altyapısı tamamlanan ve 20 kilometre uzunluğunda 102 bin metrekare parke çalışmasının tamamlandığını, 2013 yılında ise 20 bin metre kare parke çalışmayı yapmayı hedefledikleri için yılın ilk günü ve tatil olmasına rağmen çalışmaların bütün hızı ile devam ettiğini belirtti.

10’ar kişilik iki ekip halinde kasabada 20 kişi ile parke çalışmasına devam edildiğini belirten Başkan Hamdullah Deringöl, “Belediyemizin kapanacak olması ve belediye çalışmalarımızın yavaşlaması yerine tam tersine daha da hızlanmasına vesile oldu. Kış ayının ortası olmasına rağmen parke çalışmalarımız devam etmekte olup gayemiz, geride hoş bir sada bırakmaktır” dedi.

Başkan Hamdullah Deringöl, bin 150 hanede yaklaşık 5 bin nufusu olan ve 1967 yılında kurulup 2014 yılında kapanacak 47 yıllık Sindelhöyük Belde merkezi ile mezralar arasında 10 ile 15 kilometre uzaklıklar bulunduğunu bildirdi.