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Sinema Onay Belediyeye Ek Bina Olacak

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait eski Onay Sineması'nın belediye hizmet binasına dönüştürülmesi kapsamında ilk adım atıldı. Binanın tadilatı için ihale düzenlendi.

Sinema Onay Belediyeye Ek Bina Olacak
İhale Salonu'nda 7 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleye, Emitek İnşaat 1 milyon 186 bin TL, Sinan İnşaat 1 milyon 228 bin 911 TL, Savaş Bektaş 1 milyon 231 bin 355 TL, Antaş İnşaat 1 milyon 246 bin 295 TL, Alp İnşaat 1 milyon 308 bin 34 TL, Kılıç İnşaat 1 milyon 309 bin 475 TL, Gökışığı İnşaat 1 milyon 346 bin 11 TL teklif verdi.
Yaklaşık maliyeti 1 milyon 441 bin 73 TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından açıklanacak.
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