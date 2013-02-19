Sinema Onay Belediyeye Ek Bina Olacak

İhale Salonu'nda 7 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleye, Emitek İnşaat 1 milyon 186 bin TL, Sinan İnşaat 1 milyon 228 bin 911 TL, Savaş Bektaş 1 milyon 231 bin 355 TL, Antaş İnşaat 1 milyon 246 bin 295 TL, Alp İnşaat 1 milyon 308 bin 34 TL, Kılıç İnşaat 1 milyon 309 bin 475 TL, Gökışığı İnşaat 1 milyon 346 bin 11 TL teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 1 milyon 441 bin 73 TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından açıklanacak.