Sınırdaki terörist faaliyetler kabul edilemez

Tamer, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye sınırında faaliyet gösteren PKK ve diğer terör örgütleri ile Amerika'nın direk iş birliği yapmasının akla mantığa sığacak bir olay olmadığını belirtti.

ABD'nin de Türkiye'nin NATO ülkesi olduğunu anımsatan Tamer, şunları kaydetti:

"NATO'nun güney sınırlarında 30 bin kişilik ordunun olması hiç kabul edilecek bir şey değil. Aynı zamanda Türkiye sınırında ki bu terörist faaliyetleri kabul etmemizde mümkün değil. Bayırbucak Türkmenleri dahil olmak üzere oradaki kardeşlerimizin de ayrıca göz ardı etmemizde mümkün değil.

Biz bunları bütün ülkelerle özellikle Amerika ile defalarca konuştuk. Siz gelin yapabileceğimiz bir şey varsa Rakka operasyonu dahil olmak üzere burada DEAŞ ile mücadele varsa bizimle yapmanız lazım.

Fakat bunlar hep yan çizdiler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son uyarılarını yaptı. Bunu görmeyen Amerika'ya karşı. Artık biz Amerika'yı yok sayarak orada Afrin'e bir barış için Afrin'de yaşayan Arap kardeşlerimiz için Suriyeli vatandaşlar için artık bundan sonra daha önce yaptığımız gibi Cerablus'ta ElBab'taki gibi yapmış olduğumuz huzuru güveni götürmek adına Türk ordusu orada.

Bugün 8. gün. İnşallah çok kısa zaman içerisinde Türk milletin büyüklüğünü zaten orada görüyoruz. Sivillere dokunmadan sadece özellikle bu hassasiyeti ön planda tutarak Türk ordusu barışı huzuru ve mutluluğu en kısa zaman içerisinde Afrin'de gerçekleştirmiş olacaktır."

AA

