Şirin Ayılar Çocukların İlgi Odağı Oldu

Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Kayseri'deki Harikalar Diyarı'nın Hayvanat Bahçesi'ne üç yavru ayı geldi ve gelmeleriyle birlikte Hayvanat Bahçesi'nin en dikkat çekici sakinleri oldu. Biberon yardımıyla sütle beslenen ve çok yaramaz olan üç kız kardeşe Hale, Lale, Jale isimleri verildi.
Yavru ayılar henüz 3,5 aylıklar. Çok yaramaz olan ve sürekli oyun oynamak isteyen yavru ayılar kendilerini görüntülemek isteyen kameralara çok ilgililer. Bu yüzden kameramanı kovaladıkları da oluyor. Yavru ayılar süte bayılıyorlar ve büyük biberonlarla besleniyorlar. Birbirlerine ikram etmeyi de pek sevmiyorlar. Yavru ayılara sütün yanı sıra sütle yumuşatılmış ekmek ile bazı meyve ve sebzeler de veriliyor.
3,5 aylık üç yavru ayı aynı zamanda üç kız kardeş. Hayvanat Bahçesi çalışanları onlara Hale, Lale, Jale isimlerini vermişler. Sütle besleniyorlar ve biberondan süt emmeyi çok seviyorlar; ancak parmak emmeyi süte tercih ediyorlar. Bir bebeğin annesinin parmağını emmesi gibi yavru ayılar da Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Hilal Akbaş'ın parmağını emmeye bayılıyorlar.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI GÖNDERDİ
Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Kayseri Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi'nde bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar için Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi gibi bazı birimler var. Hayvanat Bahçesi'nin yapılması sırasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile protokol imzalanmıştı. Bu protokol çerçevesinde Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi sadece hayvanat bahçesi ya da Kayseri'deki hayvanlara hizmet vermeyecek, başka illerden getirilen hayvanlar da bu merkezden istifade edebilecekti. Yavru ayılar da işte bu protokol çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaçları olduğu gerekçesiyle Kayseri'ye gönderildi.
Yavru ayılar henüz 3,5 aylıklar. Çok yaramaz olan ve sürekli oyun oynamak isteyen yavru ayılar kendilerini görüntülemek isteyen kameralara çok ilgililer. Bu yüzden kameramanı kovaladıkları da oluyor. Yavru ayılar süte bayılıyorlar ve büyük biberonlarla besleniyorlar. Birbirlerine ikram etmeyi de pek sevmiyorlar. Yavru ayılara sütün yanı sıra sütle yumuşatılmış ekmek ile bazı meyve ve sebzeler de veriliyor.
3,5 aylık üç yavru ayı aynı zamanda üç kız kardeş. Hayvanat Bahçesi çalışanları onlara Hale, Lale, Jale isimlerini vermişler. Sütle besleniyorlar ve biberondan süt emmeyi çok seviyorlar; ancak parmak emmeyi süte tercih ediyorlar. Bir bebeğin annesinin parmağını emmesi gibi yavru ayılar da Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Hilal Akbaş'ın parmağını emmeye bayılıyorlar.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI GÖNDERDİ
Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan Kayseri Harikalar Diyarı içindeki Hayvanat Bahçesi'nde bakıma ihtiyaç duyan hayvanlar için Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezi gibi bazı birimler var. Hayvanat Bahçesi'nin yapılması sırasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile protokol imzalanmıştı. Bu protokol çerçevesinde Yabani Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi sadece hayvanat bahçesi ya da Kayseri'deki hayvanlara hizmet vermeyecek, başka illerden getirilen hayvanlar da bu merkezden istifade edebilecekti. Yavru ayılar da işte bu protokol çerçevesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaçları olduğu gerekçesiyle Kayseri'ye gönderildi.