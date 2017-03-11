Şırnak'ta neler oluyor TSK'dan açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Uludere AItın Tepe sınır hattında 10-15 PKK'lı terörist ile sıcak temas sağlandığını, Kara ve Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, şu ana kadar 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Irak sınırında PKK'ya yönelik 'Şehit Tank Çavuş Ahmet Suna Operasyonu' başladı. 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nın emir komutasında 09 Mart tarihinde Uludere AItın Tepe sınır hattında güvenlik korucuları ile takviyeli bir Hudut Özel Harekat taburu ile başlatılan operasyonda yurtiçine sızma hazırlığında bulunan 10-15 PKK'lı terörist ile dün saat 07:30'dan itibaren sıcak temas sağlandı.

YERLERİ NOKTA OLARAK BELİRLENDİ

PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölgeye manevra yapılarak temas devam ettirildi ve bölgeye gelen İHA'lar ile PKK'lı teröristlerin yerleri nokta olarak belirlendi. Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla tespit edilen hedefler vuruldu. Kara ve Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, şu ana kadar 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.