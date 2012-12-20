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Sırtından Bıçakladılar

Kayseri’de 16 yaşında bir genç, kimliği belirlenemeyen 2 kişinin saldırısına uğradı. Sırtından aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç tedavi altına alındı.

Sırtından Bıçakladılar
Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki O.Ç., Kocasinan ilçesine bağlı Beşparmak Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen 2 kişinin saldırısına uğradı.
Sırtından aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan O.Ç., vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
kaldırıldı.
Tedavi altına alınan O.Ç.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma
başlatıldığı bildirildi. (iha)
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