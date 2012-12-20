Sırtından Bıçakladılar

Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki O.Ç., Kocasinan ilçesine bağlı Beşparmak Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen 2 kişinin saldırısına uğradı.

Sırtından aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan O.Ç., vatandaşların olay yerine çağırdığı ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne

kaldırıldı.

Tedavi altına alınan O.Ç.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma

başlatıldığı bildirildi. (iha)

