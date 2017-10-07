Sistem değişse de öğrenciler çalışmayı bırakmamalı

Aydın Kalkan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: “Lise giriş sisteminde OKS, SBS, TEOG gibi sistemler çocukluğunu yaşamak isteyen öğrencilere stres oldu. Öğrencilerin asıl sıkıntısı sistemlerin sürekli değişmesidir, ilkokula başlayan bir öğrenci hangi sitemde liseye hangi sistemde üniversiteye yerleşeceğini bilmelidir. Eğitim camiamız kendi geleneğini ve kurumsal hafızasını oluşturmalıdır”

Seçme ve yerleştirme sınavlarının elbette değişebileceğini anlatan Aydın Kalkan, değişikliklerin önceden belirlenmesi ve çalışmalar başladıktan sonra yapılmamasının daha isabetli olacağını, bu değişikliklerde Milli Eğitim Bakanlığının ve yerelde il müdürlüklerinin eğitimin paydaşları olan sendikalarla birlikte çalışmalarını istediklerini anlattı.

Sahada kendilerinin olduğunu anlatan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu şube Başkanı Aydın Kalkan, “Öğretmenlerden, idarecilerden, velilerden hatta öğrencilerden eğitim öğretim süreciyle ilgili önemli dönütler gelmektedir, arkadaşlarımız sahada karşılaştıkları sıkıntıları bizlerle derhal paylaşmakta ve hazırladığımız raporlarları genel merkezimiz vasıtasıyla Milli eğitim Bakanlığına iletmekteyiz” şeklinde konuştu.

Aydın Kalkan, “Sistemlerin değişmesinin öğrencileri çalışmalarından alıkoymaması gerekir, öğrencilerimiz derslerine aynı ciddiyetle çalışsınlar, geleceğe yatırım yapsınlar, eninde sonunda üniversite yerleştirmeleri için sınavlar yapılacak bunların da ötesinde ülkemizin bilgili irfan sahibi bireylere ihtiyacı var” diyerek açıklamasını noktaladı.

Kurum Haberi

