Sıtmapınar Şenlikleri 10 Ağıustos'ta Yapılacak

Felahiye Belediye Başkanı İsmet Gürsel Kısır yaptığı açıklamada, şenliğe tüm Kayseri halkını beklediklerini ifade ederken, şenliğe onur konuğu olarak İstanbul'un Kadıköy İlçe Belediye Başkanı Selami Öztürk’ün katılacağını bildirdi.

Belediye Başkanı İsmet Gürsel Kısır, 10’uncusunu düzenleyecekleri şenlikte, ses sanatçısı Gaye Aksu’nun da sahne alacağını belirterek, ''İlçemizde yaşayan hemşehrilerimize, özellikle de gurbetçi hemşehrilerimize unutulmaz bir gece yaşatacağız'' dedi.

Hazırlıkların devam ettiğini de belirten Kısır, ''Halk oyunları, havai fişek gösterileri ve ikramların olacağı 10’uncu Geleneksel Sıtmapınar Şenliğine, Kayserili hemşehrilerimizin de teşrif etmelerini bekleriz'' diye konuştu.